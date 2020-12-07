الدفع ب 95 سيارة لتأمين ماراثون الإعادة لبرلمان 2020 بالدقهلية

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أعلن الدمتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن الدفع ب 95 سيارة منتشرة لتامين المقار الانتخابية لجولة الإعادة لبرلمان 2020 علي مستوي المحافظة، من إجمالي الأسطول في هيئة الإسعاف بالدقهلية 135 سيارة



واكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصخة بالدقهلية أنه تم توفير 40 سيارة اسعاف لخدمة المرضي في أي حالات طارئه علي مدار يومي إعادة الاستحقاق الدستوري لبرلمان 2020.



وتعد محافظة الدقهلية من أبرز محافظات المرحلة الثانية لإنتخابات برلمان 2020، لإختيار 21 مرشح ممثلين عن المحافظة في البرلمان عن 10 دوائر إنتخابية.



وفي ذات السياق رفعت كافة الأجهزة الأمنية والتمفيذية بالدقهلية حالة الطوارئ للإستعداد للإنتخابات البرلمانية 2020 تحت اشراف الدكتور ايمن مختار محافظ الإقليم واللواء رافت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية.



واستعدت محافظة الدقهلية لانتخابات الإعادة بجاهزية غرف العمليات علي مستوي المحافظة والتي يبلغ عددها 21 مركزا ومدينة لمتابعة سير عمليات انتخابات الاستحقاق الدستوري البرلماني 2020، والمقرر إجراؤها يومى 7و 8 ديسمبر الجارى