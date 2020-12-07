أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 12-7-2020

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:10 ص
أسعار الدولار اليوم الإثنين
أسعار الدولار اليوم الإثنين
الفجر الاقتصادي
Advertisements

أفتتح البنوك تعاملات أسعار صرف الدولار، اليوم الأثنين، مقابل الجنيه المصري على استقرار، خاصة بعد أعلان البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي للبلاد خلال نوفمبر الماضية ليصل إلى مستويات 39.222 مليار دولار هو ما يكفي واردات البلاد لمدة 7.3 شهر.

 

أسعار الدولار اليوم الأثنين 7-12-2020:

 

سجل في كل من بنك مصر، والأهلي المصري 15.60جنيه للشراء، و15.70جنيه للبيع.

 

 

 

وسجل في كل من مصر إيران للتنمية، و أبو ظبي الإسلامي، و15.62جنيه للشراء و15.72جنيه للبيع.

 

بينما سجل في البنك المركزي المصري 15.60جنيه للشراء، و15.73جنيه للبيع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر صرف الدولار الدولار مقابل الجنيه الدولار اسعار الدولار اليوم اسعار الدولار

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يطعن رينيه فايلر

منذ ساعتين و 13 دقيقة

بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا وكأس مصر.. الأهلي يوجه صدمة إلى فايلر

منذ أقل من ساعة

الكشف عن حقيقة استقالة عبدالحليم علي من الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ حوالي 6 ساعات

من هو "تقا" آخر صفقات سيراميكا كليوباترا في الميركاتو الصيفي؟

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ حوالي 21 ساعة

محمد صلاح يحقق إنجازا عجز عنه كريستيانو رونالدو

منذ ساعة و 9 دقيقة

مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

منذ يوم

تعثر مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ يوم

أمير عادل يعلق على فشل انتقاله إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 29 يونيو في البنوك والسوق السوداء

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 29-6-2019 في البنوك والسوق السوداء

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 30 يونيو 2019 بالبنوك والسوق السوداء

عاجل.. الدولار يتراجع في هذه البنوك اليوم الاثنين 15-7-2019

أسعار الدولار أمام الجنيه المصري بالبنوك اليوم الاثنين 5-8-2019

سعر الدولار يستقر بالبنوك خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 8-8-2019

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:15 ص

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

07:44 م

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

07:33 ص

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

12:24 م

الأهلي يطعن رينيه فايلر

07:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر