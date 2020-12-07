الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق نشب في منزل من 3 طوابق بقنا

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:05 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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تحاول الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، وقوات الدفاع المدني والاطفاء، من السيطرة على حريق في منزل مكون من 3 طوابق بقرية خوالد أبو شوشة، بمركز أبو تشت، شمال محافظة قنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا، من وحدة الحماية المدنية، باندلاع حريق في منزل مكون من 3 طوابق بقرية خوالد أبو شوشة، بمركز أبو تشت.

فيما تحاول الأجهزة الأمنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده للاماكن المجاوره.

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