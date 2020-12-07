جمارك سفاجا تضبط 10 محاولات تهرب جمركى

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة الأستاذ عاطف أحمد غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الاحمر بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 10 محاولات تهرب جمركى لبندقية ضغط هواء وعدد من الأسلحة البيضاء وكمية من الأدوية ومستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.



ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة من ميناء ضبا السعودى بإدارتى الحركة وتفتيش الركاب، تم الإشتباه فى مشمول الأمتعة الشخصية الخاصة ب 10 من الركاب المصريين القادمين، وبالمعاينة الفعلية تبين وجود بندقية ضغط هواء و14خنجر و5 مطواة و4800 أمبول ماء للحقن وكمية من كبسولات السولبادين و229 علبة رموش صناعية و43 علبة طلاء أظافر و108علبة معطر للجو و36 علبة إزالة الشعر و344 عبوة مستحضرات تجميل متنوعةو 121ساعة يد رجالى و82 أسورة معدنية وشاشة 56 بوصة مخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية بطريقة يصعب الوصول إليها.



وقام بالضبط كلا من محمد عادل ومحمد صبرى بإدارة الحركة وأحمد حجازى وهيثم ابو النجا ومحمد صبري من إدارة تفتيش الركاب تحت أشراف محمد يحي مدير إدارة الركاب وأحمد رشدي ومحمد عبد الرؤوف وفخري حمدان مدير التعريفة وعلى عبد الستار وشعبان الريس بإدارة الشئون القانونية.



وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 328 الف و971 جنيه.



قرر عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.



يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك والأستاذ أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.