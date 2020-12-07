ميلان يدهش مدربه

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 08:47 ص
ستيفانو بيولي
ستيفانو بيولي
وكالات
Advertisements
أكد ستيفانو بيولي مدرب ميلان أن فريقه واصل إثارة دهشته، بعد أن شاهده يتجاوز غياب لاعبين بارزين، ليفوز بصعوبة 2-1 على مضيفه سامبدوريا.

كان متوسط عمر التشكيلة الأساسية لميلان 23 عاماً، ومع ذلك نجح في تجاوز منافس بدا مصمماً على تحويل المباراة إلى معركة استنزاف.

وقال بيولي: "افتقدنا ثلاثة لاعبين مهمين، لكن الفريق استغل الفرصة دائماً، حتى في المواقف السلبية، لإظهار قوته وأنه مجموعة متماسكة".

وأضاف: "امتلكنا مجموعة شابة في الملعب، لكنهم واصلوا إثارة دهشتي بنضجهم، لم نفقد تماسكنا عندما سارت الأمور بطريقة سيئة، وما زالت أقدامنا على الأرض الآن".

ومع ذلك، ما زال بيولي لا يرى ميلان مرشحاً للفوز بالدوري الإيطالي، رغم تفوقه على أقرب منافسيه بفارق 5 نقاط، بعد 10 مباريات.

وأوضح: "كيف لا يمكن اعتبار يوفنتوس مرشحاً بعد تسعة ألقاب متتالية، أو أن إنتر ميلان لا يمكنه المنافسة بعد تعاقده مع لاعبين مثل أشرف حكيمي، وأرتورو فيدال، لكننا يجب مواصلة النمو والتطور".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميلان مدرب ميلان الدوري الايطالي اخبار الرياضة ابراهيموفيتش

أخبار تهمك

الكشف عن حقيقة استقالة عبدالحليم علي من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ حوالي 8 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ حوالي 5 ساعات

شقيق "مسن أوسيم" يكشف سر توزيعه المال من البلكونة

منذ حوالي 9 ساعات

مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

منذ يوم

تعثر مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

منذ حوالي 19 ساعة

من هو "تقا" آخر صفقات سيراميكا كليوباترا في الميركاتو الصيفي؟

منذ 42 دقيقة

الأهلي يطعن رينيه فايلر

منذ أقل من ساعتين

محمد صلاح يحقق إنجازا عجز عنه كريستيانو رونالدو

منذ 37 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ حوالي 14 ساعة

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ يوم

أمير عادل يعلق على فشل انتقاله إلى الزمالك

منذ ساعتين و 48 دقيقة

موضوعات متعلقة

رسميا.. ستيفانو بيولي مديرا فنيا لميلان

كالتشيو ميركاتو: ميلان يراقب نجوم توتنهام

مدرب ميلان يُعلن عودة إبراهيموفيتش

مدرب ميلان : هدفنا الدوري الأوروبي

ميلان يجدد عقد بيولي حتى 2022

أول تعليق من بيولي بعد تجديد تعاقده مع ميلان

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:15 ص

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

07:44 م

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

07:33 ص

الأهلي يطعن رينيه فايلر

07:38 ص

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

12:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر