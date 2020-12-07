تسجيل 61 وفاة ونحو 3000 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 08:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلتوزارة الصحة المغربية، 2919 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية انخفاضا من 4118 في اليوم السابق.

 

وأعنلت السلطات الصحية المغربية، اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 379657.

 

وكشفت الصحة المغربية، أنها سجلت 61 وفاة ارتفاعا من 48 يوم السبت ليصل العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور الجائحة إلى 6245.

 

وأشارت الصحة المغربية، إلى أن 3608 أفراد تعافوا من المرض مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للمتعافين بلغ 331301.

 

وبحسب روسيا اليوم، يسعى المغرب للحصول على لقاحات للوقاية من الفيروس من عدة شركات خارجية منها "سينوفارم" الصينية و"أسترازينيكا" البريطانية-السويدية، ومن المتوقع أن يبدأ في حملة تطعيم قريبا.

 

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