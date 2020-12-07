علي غزال يتحدث عن سبب انتقاله إلى سموحة
الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 08:21 ص
حسام مجدي
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أكد علي غزال، لاعب نادي سموحة الجديد، أنه كان يمتلك العديد من العروض من الأندية المصرية الفترة الماضية قبل الانضمام إلى النادي السكندري.
وقال غزال خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش: "فكرت الموسم الحالي في العودة للدوري المصري، وامتلكت عروض من اندية وادي دجلة و سموحة وسيراميكا كليوباترا".
وأكمل: "ماجد سامي تحدث معي واتفقت على كل شيء لكن الموضوع توقف وسيراميكا كليوباترا فاوضني ولكني اعتذرت بسبب مفاوضات دجلة معي".
وتابع: "سموحة كان الأكثر جدية معي، كما أن فسخ التعاقد مع لاريسا لم يكن بسهولة وفي النهاية تم الامر ورحلت في صفقة انتقال حر".
وأتم: "لم اتفق على المشاركة مع سموحة بل الأمر كان متعلق بالأمر الفني سموحة كان محترم معي واحمد سامي منح الادارة الضوء الاخضر للتعاقد لذلك وافقت".