محمد عبد العاطي يفجر مفاجأة عن تعثر مفاوضات الزمالك

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 07:19 ص
محمد عبد العاطي
محمد عبد العاطي
الفجر الرياضي
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كشف محمد عبد العاطي لاعب وادي دجلة عن سر تعثر رحيله إلى الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية رغم كثرة المفاوضات بينهما وموافقة إدارة ناديه على الصفقة.

وأكد عبد العاطي لبرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد" أن أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك السابق، هو من قاد المفاوضات معه.

وأوضح أن أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بالزمالك، تحدث مع إدارة وادي دجلة لضمه، ورحب الأخير ببيعه.

وأضاف: "لكن يونس لم يرد على وادي دجلة، بعد سماع شروطهم لبيعي، وتوقفت المفاوضات بشكل مفاجئ.. الزمالك طلب التعاقد معي 3 مرات، لكن في هذه المرة، كان وادي دجلة أكثر جدية في بيعي، ولم يبالغ في طلباته".

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