هيثم عرابي: الزمالك هو من طلب التعاقد مع أحمد الشيخ واللاعب لم يوافق رسميًا

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 07:02 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements


كشف هيثم عرابي، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي سابقًا، كواليس مفاوضات نادي الزمالك مع أحمد الشيخ، لاعب النادي الأهلي السابق.

وقال هيثم عرابي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمع الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الزمالك هو من طلب التعاقد مع أحمد الشيخ وتواصل معه من أجل الحصول على توقيعه".

وتابع: "أحمد الشيخ لم يوافق رسميًا على الانتقال إلى نادي الزمالك كما أشيع أن نادي الزمالك تراجع عن الصفقة ولكن كان هناك مفاوضات بين الطرفين برغبة من نادي الزمالك في البداية".

أخبار تهمك

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

منذ حوالي 18 ساعة

مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

منذ حوالي 23 ساعة

ترتيب الدوري الإسباني الممتاز

منذ ساعتين و 40 دقيقة

بعد خروجه من حسابات الزمالك.. أمير عادل يوافق على الانضمام لبيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

شقيق "مسن أوسيم" يكشف سر توزيعه المال من البلكونة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

أمير عادل يعلق على فشل انتقاله إلى الزمالك

منذ ساعة و 9 دقيقة

مفاجأة.. محمد عبدالعاطي يوضح اسباب تعثر انتقاله للزمالك

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الكشف عن حقيقة استقالة عبدالحليم علي من الزمالك

منذ ساعتين و 42 دقيقة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على منافسي الأهلي في كأس العالم للأندية 2020

منذ حوالي 14 ساعة

تعثر مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:15 ص

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

07:44 م

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

12:24 م

أمير عادل يعلق على فشل انتقاله إلى الزمالك

06:31 ص

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

01:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر