هيثم عرابي: الزمالك هو من طلب التعاقد مع أحمد الشيخ واللاعب لم يوافق رسميًا









كشف هيثم عرابي، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي سابقًا، كواليس مفاوضات نادي الزمالك مع أحمد الشيخ، لاعب النادي الأهلي السابق.





وقال هيثم عرابي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمع الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الزمالك هو من طلب التعاقد مع أحمد الشيخ وتواصل معه من أجل الحصول على توقيعه".



