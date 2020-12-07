تعرف على سر تفوق ثنائي توتنهام

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 06:37 ص
بوابة الفجر
وكالات
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عبر هاري كين، نجم فريق توتنهام هوتسبير،عن شعوره بالتفاهم والتناغم مع زميله الكوري الجنوبي هيونج مين سون في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقاد الثنائي الفريق الأبيض للفوز 2 / صفر على أرسنال اليوم الأحد في المرحلة الحادية عشر من عمر المسابقة، حيث افتتح سون التسجيل من متابعة لتمريرة كين، الذي أضاف الهدف الثاني لتوتنهام بعدما تلقى تمريرة من اللاعب الكوري.

وتحدث كين عن سر نجاحه مع سون في تصريحات أدلى بها عقب المباراة، حيث قال "نشعر بحالة جيدة بيننا ونفهم بعضنا البعض جيدا حقا".

أضاف كين "نحن سعداء بالطريقة التي دافعنا بها أمام أرسنال، وتمكنا من العودة إلى طريق الانتصارات من جديد".

ويحمل الهدف الذي أحرزه كين في الديربي اللندني رقم 250 في مسيرته الاحترافية.

بهذا الانتصار، ارتفع رصيد توتنهام إلى 24 نقطة في صدارة ترتيب البطولة.

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