أمير عادل يعلق على فشل انتقاله إلى الزمالك

علق لاعب منتخبنا الوطني أمير عادل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك على فشل انتقاله إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





ونشر أمير عادل صورة له بقميص منتخب مصر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك معلقا عليها قائلا:"أظهر الله الطريق".





وكان اللاعب الدولي المصري قد وقع لصفوف نادي الزمالك الأسبوع الماضي ليعود مسؤولي القلعة البيضاء ليعلنوا عن التراجع على ضم الصفقة.



