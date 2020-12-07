الشناوي يروي تفاصيل رحلته من "الدكة" الى الحارس الأساسي في الأهلي

قال محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه جلس موسما كاملا على مقاعد البدلاء عقب انضمامه إلى النادي الأحمر، ولم يسبب له أي قلق.

وأضاف الشناوي في تصريحات عبر برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة إم بي سي مصر :"على الرغم من عدم مشاركتي بصفة أساسية مع الأهلي إلا أنني أبلغت كابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى الأهلي في هذا التوقيت بأنني سأشارك مع منتخب مصر في كأس العالم بسبب إصراري وخوض التدريبات بمنتهى القوة".