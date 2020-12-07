إلهام شاهين: أعشق شخصية فاتن في "حظر تجول" لهذا السبب
الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 07:54 ص
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علقت الفنانة إلهام شاهين، على تجسيدها شخصية "فاتن" في فيلمها الجديد "حظر تجول" عبر حسابها الرسمي على انستجرام".
وكتبت قائلة: "شعور جميل أنك تتحول من الداخل والخارج لشخصية أخرى بعيداً عن شكلك الحقيقى أنا كما أنا لم اتغير أعشق الشخصيات التى تأخذنى من إلهام لأعيش روحا جديده لم أشعر بها من قبل.. وده الفرق بينى الهام شاهين وبين شخصية فاتن حظر تجوال".
يذكر أن "حظر تجول" عرض مؤخرا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي 2020.