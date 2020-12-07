إلهام شاهين: أعشق شخصية فاتن في "حظر تجول" لهذا السبب





علقت الفنانة إلهام شاهين، على تجسيدها شخصية "فاتن" في فيلمها الجديد "حظر تجول" عبر حسابها الرسمي على انستجرام".





وكتبت قائلة: "شعور جميل أنك تتحول من الداخل والخارج لشخصية أخرى بعيداً عن شكلك الحقيقى أنا كما أنا لم اتغير أعشق الشخصيات التى تأخذنى من إلهام لأعيش روحا جديده لم أشعر بها من قبل.. و ده الفرق بينى الهام شاهين وبين شخصية فاتن حظر تجوال".





يذكر أن "حظر تجول" عرض مؤخرا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي 2020.