حكيم يطرح أغنيته الجديدة "أخبار الطقس" (فيديو)

طرح الفنان حكيم أحدث أغنياته بعنوان "أخبار الطقس" عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".





وحققت الأغنية مشاهدات كبيرة في غضون ساعات قليلة من إطلاقها حيث تخطت أكثر من 100 ألف مشاهدة.





وروج حكيم للأغنية من خلال مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، معلقاً: "اسمعوا النهاردة اغنيتى الجديدة أخـبـار الـطـقـس على اليوتيوب

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وحازت الأغنية على إعجاب جمهور حكيم الذي بادر بكتابة التعليقات الإيجابية.







