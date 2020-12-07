مفاجأة.. محمد عبدالعاطي يوضح اسباب تعثر انتقاله للزمالك

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 05:30 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أكد محمد عبد العاطي لاعب وادي دجلة ،أن إدارة فريقه لم تقف عائقا حول رحيله إلى الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية.

وأشار عبد العاطي في تصريحاته لبرنامج الماتش إلى أن أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق هو من قاد المفاوضات وفتح الخطوط من جديد معي.

وتابع أن أيمن يونس تحدث مع إدارة وادي دجلة لضمي خلال الساعات الماضية ووادي دجلة رحب ببيعي للزمالك ووفقا لما يتوافق مع ظروف القلعة البيضاء.

وأضاف أيمن يونس لم يرد على وادي دجلة من جديد بعد سماع شروطهم لبيعي وتوقفت المفاوضات بشكل مفاجيء.

وأتم أن الزمالك طلب التعاقد معه ثلاث مرات ولكن في هذه المرة وادي دجلة كان اكثر جدية لبيعي ولم يبالغ في طلباته.

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