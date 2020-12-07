ترتيب الدوري الإسباني الممتاز





تعادل نادي غرناطة على أرضه أمام نظيره هويسكا بنتيجة 3 / 3 بينما حقق نادي ريال بيتيس فوزا هاما خارج ارضه أمام نظيره نادي أوساسونا بنتيجة هدفين مقابل هدف.





وتعادل نادي فياريال على أرضه أمام نظيره نادي إلتشي سلبيا بنتيجة 0 / 0.





واختتمت الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز بالتعادل السلبي بين نادي ديبورتيفو ألافيس أمام نظيره نادي ديبورتيفو ألافيس.





وجاءت قائمة ترتيب الدوري الإسباني كالتالي:





أتلتيكو مدريد – 26 نقطة

ريال سوسيداد – 25 نقطة

فياريال – 21 نقطة

ريال مدريد – 20 نقطة

قادش – 18 نقطة

إشبيلية – 16 نقطة

غرناطة – 15 نقطة

ريال بيتيس – 15نقطة

برشلونة – 14 نقطة

إلتشي – 14 نقطة

دبيورتيفو ألافيس – 14 نقطة

أتلتيك بيلباو – 13 نقطة

خيتافي – 13 نقطة

فالنسيا – 12 نقطة

ليفانتي – 11 نقاط

أوساسونا – 11 نقطة

إيبار – 10 نقاط

بلد الوليد – 10 نقاط

سيلتا فيجو – 8 نقاط