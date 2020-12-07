الكشف عن حقيقة استقالة عبدالحليم علي من الزمالك

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 04:58 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن عبدالحليم علي مهاجم الزمالك التاريخي، ومدير الكرة بالنادي استقال من منصبه وذلك بعد العديد من المشاكل التي تمت في الفترة الأخيرة.

وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "أخر الأزمات هي رحيل اللاعب أمير عادل الذي تم التعاقد معه، علاوة علي وجود العديد من المشاكل داخل الفريق الأول". 

وأوضح: "يخشي عبدالحليم علي من الاستمرار في منصبه مع الفريق في ظل سوء الاوضاع، الأمر الذي قد يجعله عرضة للهجوم من قبل جماهير النادي".

ويذكر أن نادى الزمالك خسر لقب دوري أبطال إفريقيا لحساب الأهلي ثم خرج من دور نصف نهائي لبطولة كأس مصر.

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