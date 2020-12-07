وحيد حامد يكشف مصير "الجماعة 3" وحقيقة عرضه في رمضان 2021
الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 04:49 ص
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كشف الكاتب والسيناريست وحيد حامد، أنه من الصعب الانتهاء من تصوير مسلسل "الجماعة 3" وعرضه في رمضان القادم.
وعزا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل بقناة "الحياة" السبب وراء ذلك بأن العمل كبير جدًا ويحتاج إلى الكثير من الجهد.
وأضاف الكاتب الكبير: "أنا ما أعتقدش أن مسلسل (الجماعة 3) هيلحق رمضان القادم ولكننا شغالين فيه".
يذكرأن وحيد حامد، صرح أمس بأنه يتمنى أن يرى نهاية حقيقية لجماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أنه يرى أن الإخوان مصدر التخلف، ويريدون جر المصريين إلى الحياة البدائية.