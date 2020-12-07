وحيد حامد يكشف مصير "الجماعة 3" وحقيقة عرضه في رمضان 2021

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 04:49 ص
بوابة الفجر
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كشف الكاتب والسيناريست وحيد حامد، أنه من الصعب الانتهاء من تصوير مسلسل "الجماعة 3" وعرضه في رمضان القادم.


وعزا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل بقناة "الحياة"  السبب وراء ذلك بأن العمل كبير جدًا ويحتاج إلى الكثير من الجهد.

وأضاف الكاتب الكبير: "أنا ما أعتقدش أن مسلسل (الجماعة 3) هيلحق رمضان القادم ولكننا شغالين فيه".

يذكرأن وحيد حامد، صرح أمس بأنه يتمنى أن يرى نهاية حقيقية لجماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أنه يرى أن الإخوان مصدر التخلف، ويريدون جر المصريين إلى الحياة البدائية.

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