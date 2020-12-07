ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 04:09 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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حقق نادي ليفربول فوزا كبيرا على حساب نظيره والفرهامبتون بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بينما سقط نادي آرسنال أمام نظيره توتنهام هوتسبير بنتيجة 2 / 0 وحقق نادي ليستر يستي فوزا على شيفيلد يونايتد بنتيجة 2 / 1. 

وجاءت قائمة هدافي بطولة الدوري الإنجليزي كالتالي:

كالفيرت لوين، إيفرتون، 11 هدف.
سون هيونج مين، توتنهام، 10 أهداف.
محمد صلاح، ليفربول، 9 أهداف.
جيمي فاردي، ليستر سيتي، 9 أهداف.
هاري كين، توتنهام، 7 أهداف.
برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 7 أهداف.
كالوم ويلسون، نيوكاسل، 7 أهداف.
باتريك بامفورد، ليدز يونايتد، 7 أهداف.

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