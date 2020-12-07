عبد الستار صبري: مورينيو لا يتغير وسيظل مدرب عالمي









أبدى عبد الستار صبري المدرب العام لمنتخب الشباب إعجابه الشديد بالبرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي.





كما أكد عبد الستار صبري، أن أحمد عيد لاعب نادي الزمالك أصبح لاعبا مصنفا في الكرة المصرية.





وقال عبد الستار خلال حواره ببرنامج الماتش: "أحمد عيد أصبح لاعبا مصنفا في الكرة المصرية، خاصة وأنه لعب دوري ممتاز ونهائي دوري أبطال أفريقيا".





وأكمل: "زيادة عدد التغييرات أفاد منتخب الشباب لأنه جعل الفرق تشرك اللاعبين الصغار".





وتابع: "حرصنا على ضم أكبر عدد من اللاعبين في معسكر منتخب الشباب لتوفير البدائل حال طلب أي ناد استعادة لاعبيه".





وأضاف: "مصطفى ميسي لاعب سيراميكا كليوباترا موهوب جدا ويراوغ بشكل جيد".



