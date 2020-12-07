عبد الستار صبري: مورينيو لا يتغير وسيظل مدرب عالمي

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 03:01 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements


أبدى عبد الستار صبري المدرب العام لمنتخب الشباب إعجابه الشديد بالبرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

كما أكد عبد الستار صبري، أن أحمد عيد لاعب نادي الزمالك أصبح لاعبا مصنفا في الكرة المصرية.

وقال عبد الستار خلال حواره ببرنامج الماتش: "أحمد عيد أصبح لاعبا مصنفا في الكرة المصرية، خاصة وأنه لعب دوري ممتاز ونهائي دوري أبطال أفريقيا".

وأكمل: "زيادة عدد التغييرات أفاد منتخب الشباب لأنه جعل الفرق تشرك اللاعبين الصغار".

وتابع: "حرصنا على ضم أكبر عدد من اللاعبين في معسكر منتخب الشباب لتوفير البدائل حال طلب أي ناد استعادة لاعبيه".

وأضاف: "مصطفى ميسي لاعب سيراميكا كليوباترا موهوب جدا ويراوغ بشكل جيد".

وعن مورينيو: "لا يتغير وهو من أفضل المدربين في العالم، يحترم الفرق الكبيرة دائما ويلعب معهم بطريقة مختلفة عن مبارياته مع الفرق الصغيرة".

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

منذ حوالي 13 ساعة

شقيق "مسن أوسيم" يكشف سر توزيعه المال من البلكونة

منذ حوالي 3 ساعات

تعثر مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ أقل من ساعتين

تعرف على منافسي الأهلي في كأس العالم للأندية 2020

منذ حوالي 10 ساعات

تطور جديد بشأن تجديد عقد فرجاني ساسي

منذ حوالي 9 ساعات

بعد خروجه من حسابات الزمالك.. أمير عادل يوافق على الانضمام لبيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات

مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

منذ حوالي 18 ساعة

نبيل معلول يوجيه رسالة خاصة إلى النادي الأهلي عقب التتويج بكأس مصر

منذ حوالي 9 ساعات

محمد صلاح يمنع نجم توتنهام من الاقتراب من رقمه المميز

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 22 ساعة

الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا.. ووفاة 21 حالة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

برشلونة يفقد نجم الفريق أمام يوفنتوس

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:44 م

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

12:24 م

تعثر مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

09:01 م

شقيق "مسن أوسيم" يكشف سر توزيعه المال من البلكونة

12:06 ص

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

01:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر