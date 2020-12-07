معتز البطاوي: يكشف مفاجأة جديدة بشأن صفقات سيراميكا كليوباترا









كشف نعتز البطاوي المشرف العام على فريق الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا عن مفاجأة جديدة بشأن صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات.





وقال البطاوي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش: "فترة الانتقالات كانت صعبة جدا ، الدوري الموسم المقبل سيكون في غاية الصعوبة ، نجحنا في تكوين فريق مميز يقدم عروض قوية".





وتابع : كان هناك مفاوضات مع عامر عامر منذ فترة طويلة وكان من اولويتنا، وبالفعل اتممنا التعاقد معاه اليوم.





واستكمل: اتممنا التعاقد ايضا مع اللاعب التونسي سيف تقي "مدافع" في صفقة انتقال حر ولاعب سابق في الافريقي التونسي وايضا اللاعب الغاني ماكسويل لاعب كوتوكو بمركز المهاجم، وتم غلق موسم الانتقالات الرسمية.



