رايولا يُنقذ نجم المنتخب الإيطالي السابق من إعتزال كرة القدم

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 02:29 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدث أدريانو جالياني، الرئيس التنفيذي لمونزا، عن موقف  مينو رايولا، وكيل أعمال النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي، تجاه الاعب قبل التعاقد مع نادي الدرجة الثانية في إيطاليا.

تصريحات جالياني بشأن مفاوضاته لضم ماريو بالوتيلي 

وقال جالياني، في تصريحات خاصة عبر صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "ما زلت أؤمن به. ماريو ولد جيد، كان بالوتيلي بدون نادٍ منذ الصيف الماضي، عقب إنهاء عقده مع بريشيا، وانتقل إلى مونزا في صفقة مجانية".

وتابع: "قلت لبالوتيلي لا تثق في المجاملين لك دون سبب. إذا لزم الأمر سوف تسمع توبيخي. لكن هذا سيكون مفيدًا لك، وقرأت في عينيه أنه تفهم الأمر، وهذا ما كنت أبحث عنه".

وأكمل: "إصابة ماتيا فينوتو جعلتنا بدون مهاجم حتى نهاية الموسم، لذا تحدثت مع برلسكوني عن بالوتيلي يوم الثلاثاء، وأخبرني بالمضي قدمًا في الصفقة، ومنحني رصيدًا حسب الطلب".

وأتم رئيس مونزا تصريحاته: "مينو رفض الحصول على أي عمولة في الصفقة، وعلمنا أننا سنصل إلى اتفاق، لدرجة أنهم قالوا لي أن أضع الأرقام الخاصة بعقد بالوتيلي".

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