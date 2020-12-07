مدرب سموحة: عودة هذا الثنائي للأهلي مؤثرة

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 02:26 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، إن أحمد أبو الفتوح قدم موسم رائع مع سموحة وانضم للمنتخب الأول لهذا السبب.

وأكد أحمد سامي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " أتمني الاحتفاظ بفتوح ونجحنا في الاحتفاظ بمحمد عبد المنعم".

وتابع: "رحيل ناصر ماهر وصلاح محسن مؤثر ونسعى لتعويض رحيلهم عن الفريق، وأطالب بزيادة عدد المحترفين الأجانب إلي سبعة لاعبين بدلاً من أربع لاعبين".

وأضاف: " لاجتهاد والصبر سلاح أي مدير فني للحصول على فرصة التدريب في الأندية، والحكم المصري مميز وأخطاء التحكيم واردة وتحدث في كل البطولات بالعالم".

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