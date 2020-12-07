توخيل يهنئ كيليان مبابي بهدفه المئة بتصريح غير متوقع

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 01:58 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements



قدم المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تهنأة لنجمه كيليان مبابي، بتسجيل 100 هدف بقميص النادي الباريسي.

تصريحات توماس توخيل 

وتحدث توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان، عبر صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: "أتمنى أن يتحرر مبابي بعد هذا الإنجاز، ولكن أعتقد أن حياته لم تكن معقدة قبله، ولا أعرف هل كان بحاجة لتسجيل هدفه المئة أم لا".

وتابع مدرب باريس سان جيرمان: "لقد بذل جهدا كبيرا في مباراة مانشستر يونايتد، ولا يسعني إلا توجيه التهنئة له، إنه دائما لاعب حاسم، وأتمنى أن يواصل في مباراة باشاك شهير يوم الثلاثاء".

وأتم توماس توخيل: "أتمنى أن يمثل الفوز على مانشستر ومونبيلييه الأسبوع الأفضل للفريق هذا الموسم، ولكن أمامنا مهمة صعبة يوم الثلاثاء في دوري الأبطال، علينا مواصلة العمل بجدية وتركيز وانضباط".

أخبار تهمك

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ حوالي 14 ساعة

تعثر مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

محمد صلاح يمنع نجم توتنهام من الاقتراب من رقمه المميز

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على منافسي الأهلي في كأس العالم للأندية 2020

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ أقل من ساعة

نبيل معلول يوجيه رسالة خاصة إلى النادي الأهلي عقب التتويج بكأس مصر

منذ حوالي 8 ساعات

شقيق "مسن أوسيم" يكشف سر توزيعه المال من البلكونة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

منذ حوالي 12 ساعة

بعد خروجه من حسابات الزمالك.. أمير عادل يوافق على الانضمام لبيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يفقد نجم الفريق أمام يوفنتوس

منذ ساعة و 13 دقيقة

الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا.. ووفاة 21 حالة

منذ أقل من ساعتين

مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

منذ حوالي 17 ساعة

تطور جديد بشأن تجديد عقد فرجاني ساسي

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:44 م

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

12:24 م

شقيق "مسن أوسيم" يكشف سر توزيعه المال من البلكونة

12:06 ص

تعثر مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

09:01 م

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

01:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر