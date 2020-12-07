توخيل يهنئ كيليان مبابي بهدفه المئة بتصريح غير متوقع













قدم المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تهنأة لنجمه كيليان مبابي، بتسجيل 100 هدف بقميص النادي الباريسي.





تصريحات توماس توخيل





وتحدث توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان، عبر صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: "أتمنى أن يتحرر مبابي بعد هذا الإنجاز، ولكن أعتقد أن حياته لم تكن معقدة قبله، ولا أعرف هل كان بحاجة لتسجيل هدفه المئة أم لا".





وتابع مدرب باريس سان جيرمان: "لقد بذل جهدا كبيرا في مباراة مانشستر يونايتد، ولا يسعني إلا توجيه التهنئة له، إنه دائما لاعب حاسم، وأتمنى أن يواصل في مباراة باشاك شهير يوم الثلاثاء".



