لأول مرة.. علي غزال يكشف كواليس مفاوضات الزمالك معه

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 01:57 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أكد علي غزال لاعب سموحة، أن مفاوضات الزمالك بدأت معه خلال الـ48 ساعة الماضية عن طريق عبدالحليم علي و أيمن يونس ولكنه طالبهم بالتواصل مع فرج عامر رئيس سموحة والاتفاق معه.

وأشار غزال في تصريحاته لبرنامج الماتش إلى أن مفاضات الزمالك معه كانت بشكل محترف للغاية وفي غاية الاحترام.

وأضاف أن الأمر بعد ذلك كان بين فرج عامر رئيس سموحة و عبدالحليم علي و ايمن يونس ولكن الامور لم تكتمل وسموحة تمسك بي.

وأتم غزال حديثه مؤكدا أن الأهلي لم يفاوضه غير واحدة عن طريق هيثم عرابي مدير التعاقدات وقتها والمفاضات لم تكتمل بسبب رحيله عن الفريق.

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