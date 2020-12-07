حقيقة إصابة النجمة صابرين بفيروس "كورونا"

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 02:22 ص
بوابة الفجر
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أعلنت الفنانة صابرين، أنها تعانى من أعراض فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها أجرت بعض التحاليل للاطمئنان على صحتها.

وقالت في تصريحات صحفية، أنه يوجد اشتباه في كورونا، موضحة انها ستجري اليوم مسحة ثانية كإجراء احتياطي لكى تتأكد من إصابتها بالفيروس.

وكشفت أن شقيقها وزوجته أصيبا بفيروس "كورونا" ولا يزالا يخضعان للعلاج اللازم.

كانت الفنانة صابرين، عبرت عن دعمها للكاتب الكبير وحيد حام، أثناء حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

وقالت صابرين "لازم كلنا ندعم المهرجان والفنان وحيد حامد لازم نقف نسقفله وبشكر محمد حفظي لتكريم وحيد حامد وفرحانين جدا لوجوده وفرحانه جدا بمنى زكي".

وكشفت عن أعمالها المقبلة قائله: "هشارك في عمل جديد مع محمد هنيدي ومنة شلبي وفيلم "عروستي" مع محمد بكير"

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