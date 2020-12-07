هند صبري تنضم للجنة تحكيم هذه المسابقة

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 01:58 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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انضمت الفنانة التونسية ​هند صبري​ إلى لجنة تحكيم "مسابقة مينتور العربية لأفلام تمكين الشباب" بدورتها الثالثة.

ودعت هند من خلال مقطع فيديو نشرته المسابقة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، الشباب للتعبير عن آرائهم حول مواضيع الحياة الصحية والسليمة.

ويتم ذلك من خلال صناعة الأفلام كواحدة من أكثر الوسائل فعالية للتأثير على عقول وقلوب الشباب.

يذكر أن لجان تحكيم المسابقة تضم نخبة من الفنانين والأخصائيين في المجالات ذات الصلة.

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