مدرب سموحة: أسعار اللاعبين المبالغ فيها اختفت في الموسم الجديد









قال أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، إن أسعار اللاعبين المبالغ فيها اختفت في الموسم الجديد.





وأكد أحمد سامي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " أسعار اللاعبين المبالغ فيها اختفت الموسم الجديد ولكن يستثني بعض الفرق من هذا الأمر".





وتابع: "الدوريات في شمال إفريقيا لا تدفع الأرقام التى يتم دفعها للاعبين في الدوري المصري".



