مدرب سموحة: أسعار اللاعبين المبالغ فيها اختفت في الموسم الجديد

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 01:45 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، إن أسعار اللاعبين المبالغ فيها اختفت في الموسم الجديد.

وأكد أحمد سامي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " أسعار اللاعبين المبالغ فيها اختفت الموسم الجديد ولكن يستثني بعض الفرق من هذا الأمر".

وتابع: "الدوريات في شمال إفريقيا لا تدفع الأرقام التى يتم دفعها للاعبين في الدوري المصري".

وأضاف: " إنسجام بين اللاعبين القدامي والجدد هو أكثر ما يقلقني في الموسم  الجديد، وفرج عامر وفر لنا كل اللاعبين المطلوبين في هذا الموسم الاستثنائي".

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