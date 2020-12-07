مدرب سموحة: أطالب اتحاد الكرة بزيادة المحترفين الأجانب

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 01:43 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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طالب أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، مسئولي اتحاد الكرة بزيادة عدد المحترفين الأجانب في الفرق بالدوري المصري.

وأكد أحمد سامي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أطالب بزيادة عدد المحترفين الأجانب إلي سبعة لاعبين بدلا من أربعة".

وتابع: "ضغط المباريات سيجعل كل الفرق تستخدم كل اللاعبين المسجلين في القوائم".

وأضاف: "الأهلي والزمالك يمتلكان صفوة لاعبي مصر ومن الصعب خروج لقب الدوري".

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