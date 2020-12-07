جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد مباريات اليوم

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 01:36 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
Advertisements


عزز ميلان صداراه لجدول ترتيب الكالتشيو، بفوزه على مضيفه سامبدوريا بهدفين مقابل هدف، في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي، والتي أقيمت بملعب لويجي فيراريس.

سجل هدفي ميلان، فرانك كيسي من ركلة جزاء، وسامو كاستييخو، قبل أن يقلص ألبين إيكدال الفارق لأصحاب الأرض.

بهذا الفوز، رفع ميلان رصيده للنقطة 26 في الصدارة، بينما تجمد رصيد سامبدوريا عن النقطة الحادية عشرة في المركز الثاني عشر.

وفي لقاءات أخرى، سحق نابولي مضيفه كوروتوني برباعية دون رد، وتعادل بارما وضيفه بينيفنتو سلبياً، وهي نفس نتيجة لقاء روما وساسولو.
وتعادل هيلاس فيرونا وكالياري بهدف لكل فريق، بينما تأجلت مباراة أودينيزي وأتالانتا، ليصبح ترتيب الكالتشيو حتى الآن على النحو التالي.


1- ميلان 26 نقطة.

2- إنتر ميلان 21 نقطة.

3- نابولي 20 نقطة.

4- يوفنتوس 20 نقطة.

5- ساسولو 19 نقطة.

6- روما 18 نقطة.

7- لاتسيو 17 نقطة.

8- هيلاس فيرونا 16 نقطة.

9- أتالانتا 14 نقطة.

10- بولونيا 12 نقطة.

11- كالياري 12 نقطة.

12- سامبدوريا 11 نقطة.

13- بينيفينتو 11 نقطة.

14- أودينيزي 10 نقاط.

15- سبازيا 10 نقاط.

16- بارما 10 نقاط.

17- فيورنتينا 8 نقاط.

18- تورينو 6 نقاط.

19- جنوى 5 نقاط.

20- كوروتوني نقطتين.

أخبار تهمك

مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على منافسي الأهلي في كأس العالم للأندية 2020

منذ حوالي 9 ساعات

تطور جديد بشأن تجديد عقد فرجاني ساسي

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا.. ووفاة 21 حالة

منذ أقل من ساعتين

شقيق "مسن أوسيم" يكشف سر توزيعه المال من البلكونة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

نبيل معلول يوجيه رسالة خاصة إلى النادي الأهلي عقب التتويج بكأس مصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ حوالي 6 ساعات

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ حوالي 14 ساعة

بعد خروجه من حسابات الزمالك.. أمير عادل يوافق على الانضمام لبيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ ساعة

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 21 ساعة

محمد صلاح يمنع نجم توتنهام من الاقتراب من رقمه المميز

منذ نصف ساعة

تعثر مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يفقد نجم الفريق أمام يوفنتوس

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:44 م

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

12:24 م

شقيق "مسن أوسيم" يكشف سر توزيعه المال من البلكونة

12:06 ص

تعثر مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

09:01 م

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

01:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر