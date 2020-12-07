الجهاز المركزي للتعبئة: الحكومة رفعت 3.4 ملايين مواطن لفوق خط الفقر

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 08:57 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن أجهزة الدولة تعتمد بشكل رئيسي على البيانات والأرقام التي تصدر من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، في التخطيط، والإعداد لتصور كامل لكل مشكلات المجتمع لتلبية احتياجات المواطنين في الاتجاهات كافة.

وأضاف "بركات"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "ON"، مساء الأحد: "نعتبر كل بياناتنا وأرقامنا بمثابة البوصلة الرئيسة التي تستخدمها اجهز الدولة المعنية، لوضع الخطط لمواجهة المشكلات التي تقف أمام المجتمع المصري مثل الفقر والعشوائيات".

وتابع: "في عام 2017-2018 اعلننا ان نسبة الفقر كانت تقدر بنحو 32.5% لكنها قلت لتصل إلى 29.7% الآن، أي أننا رفعنا 3.4 ملايين مواطن فوق خط الفقر، اذا نفذت الدولة الكثير من البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية، ولأول مرة حدث تراجع في ارتفاع نسب الفقر على مستوى الجمهورية، إذ هبط المنحنى وهو ما يحسب للحكومة والدولة والجهود التي بذلتها خلال السنتين الماضيتين".

وأشار إلى أن متوسط الدخل السنوي للأسرة ارتفع من 60 الف جنيه إلى 96 ألف جنيه معقبًا: "لدينا أسر دخلها أقل من 10 آلاف جنيه في السنة، ونحن ندخل في تجمعات سكانية على اعلى مستوى مثل الرحاب ومدينتي، وهناك أسر دخلها يزيد عن مليوني ونصف المليون جنيه في السنة، كما تراجعت نسب الفقر في جميع مناطق الجمهورية وكانت في ريف الوجه البحري ثم ريف الوجه القبلي".

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