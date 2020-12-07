البابا تواضروس يفجر مفاجأة حول احتفالات الكريسماس هذا العام

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 08:56 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه يتابع كافة البيانات الصادرة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة حول وباء فيروس كورونا، لكي يتخذ القرارات المناسبة في ضوء تطور الاوضاع على الأرض.

وأضاف "تواضروس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "ON": "نسير وفق الصورة العامة التي تسير عليها الدولة، فالدولة المصرية قللت فترات العمل، وننادي بالواقية باستمرار ونشدد على أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية".

وحول مصير القداس في يوم 25 ديسمبر الذي يتزامن مع عيد القيامة المجيد، قال البابا تواضروس الثاني: "مش عارفين الظروف هتبقى إيه، قدامنا حوالي 3 أسابيع، لكن غالبًا احتفالات الكريسماس هتبقى محدودة في مصر والعالم".

وحول الاحتفالات في يوم 7 يناير، قال: "لا يوجد لدينا تصور حتى الآن، لكن نتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد"، مضيفًا أنه ملتزم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد: "ارتدي الكمامة واغسل يديّ كثيرًا بالمياه والصابون.. أنا بسمع الكلام، وبحاول لو في مقابلات بتبقى قعدات بأعداد قليلة يعني يبقى شخصين أو 3 أشخاص في المقابلة، والتزم بعمليات التباعد الاجتماعي وان يكون بيني وبين أي شخص أقابله مترين او مترين ونصف".

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