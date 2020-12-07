وزير التربية والتعليم يفجر مفاجأة حول تكلفة الاشتراك في منصة "حصص"

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كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تفاصيل الاشتراك في منصة "حصص" التعليمية التي أطلقت السبت الماضي، قائلًا:" الاشتراك سيكون مجاني النصف الأول لهذا العام، وبعد ذلك من يريد ان يكمل في المنصة، سيدفع اشتراك على النصف الثاني.



وتابع "شوقي"، خلال تصريحات إعلامي لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد،: "الاشتراك في المنصة في العالم كلام فاضي، هيكون في حدود200 او300 جنيه في العام"



وتابع، وزير التربية والتعليم، أن الاشتراك في المنصة اختياري، وهناك العديد من المنصات التعليمية المجانية للطلاب خلاف منصة "حصص".



في سياق منفصل، كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن وضع 250 مليون جنيه في الصندوق الذى سيتم تدشينه للمعلمين، مشيرا إلى أن المعلم لا يمكن أن يتم إيفاء حقه على الدور الذى يقوم به، وأن مشروع زيادة حافز المعلمين مجرد بداية لحوافز ومكافآت لهم لتحسين أوضاعهم المادية.







وقال "شوقي"، خلال مداخلة مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة النهار إن مشروع القانون سيتم طرحه في مجلس النواب المقبل وسيتم تنفيذه بعد إقراره في يناير المقبل.



وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تقوم بمهود كبير لتدشين القنوات ومجموعات التقوية، وتنفق مبالغ كبيرة على القنوات التعليمية والمنصات الإلكترونية لتحسين جودة التعليم في مصر".







وتابع وزير التعليم: "العام الدراسي المقبل سيكون مختلفا وأفضل لنظام التعليم في مصر، منوها بأن كل دول العالم تقوم بعمل تقليص للنفقات خاصة بالتزامن مع جائحة كورونا، وفى ظل ذلك، مصر تنفق المليارات من أجل تحسين وضع المعلمين في مصر".



