المسرحي السعودي معاذ عبد الرحمن ينضم لأبطال مسلسل "ماء ورد"

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انضم الممثل السعودي المسرحي معاذ عبدالرحمن، رسميًا إلى أبطال المسلسل الدرامي "ماء ورد"، والذي يتم تصويره حاليًا داخل أحد الاستوديوهات الشهيرة بلبنان.



المسلسل يضم أكثر من 20 نجمًا عربيًا ما بين السعودية ولبنان وسوريا، وجاري الانتهاء من الاستعدادت الأخيرة لسرعة تصويره وعرضه خلال الشهر الكريم عبر إحدى المنصات الالكترونية الشهيرة.



"ماء ورد" مسلسل درامي اجتماعي يدور في 30 حلقة على جزأين، كل جزء يحمل 15 حلقة متصلة، وهو من تأليف السعودي محمد جاسم، وإخراج محمد بن عبدالعزيز.