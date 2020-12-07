الشناوي: علاقتي جيدة بلاعبي الزمالك واسألوا مصطفى محمد

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 01:19 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه شعر بأن الزمالك سيسجل هدفًا قبل إحراز شيكابالا لاعب الزمالك في مباراة نهائي القرن في ظل ضغط الفريق الأبيض عقب الهدف الأول الذي سجلناه.
وأضاف الشناوي في تصريحات عبر برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة إم بي سي مصر :"كنت أتمنى أن يخرج الشوط الأول في مباراة الزمالك بنهائي إفريقيا بتقدم الأهلي بهدف، ولكن لم يتحقق ذلك وانتهى بالتعادل الإيجابي".
وأوضح :"لا يوجد أي مشكلة مع لاعبي الزمالك وتربطني بهم علاقة جيدة للغاية وفي المعسكر الأخير كنا نتواجد سويا والدليل أنني كنت أمنح مصطفى محمد بعض التعليمات في صالة الجيمانزيوم".
وتابع :"من الممكن أن يكون في الملعب شد وجذب وهذا أمر طبيعي ولكن في المنتخب وخارج الملعب الأمور مختلفة تمامًا وتربطنا علاقة جيدة".

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