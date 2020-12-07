عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 01:15 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الموقوف من قبل وزارة الشباب والرياضة، لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة، رسالة استغاثة إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

وطالب مرتضى منصور، رئيس الجمهورية بضرورة التدخل من أجل انقاذ نادي الزمالك من المؤامرة التي تحاك ضد القلعة البيضاء.

وأوضح مرتضي منصور، في فيديو نشره بثه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه يكن كل الحب والاحترام للرئيس السيسي، مؤكدا له أن الجميع يحبه، ويعلمون جيدًا أنه رجل عدل ويخاف الله ويخشاه.

وتابع، "وعلى ضوء ذلك فنعرض عليك أزمة ومشكلة نادي الزمالك والظلم الذي وقع على القلعة البيضاء".

وواصل، "أطلب منك يا سيادة الرئيس إعادة الحق لي ولمجلسي ولنادي الزمالك وللجماهير إذا كانوا مظلومين وفي حال ثبت إدانتي، قم بالتحقيق معي".

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