برشلونة يفقد نجم الفريق أمام يوفنتوس

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 01:00 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني تلقى ضربة موجعة قبل مواجهة يوفنتوس المقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وذلك عقب إصابة نجم الفرنسي عثمان ديمبيلي.
وقال برشلونة في بيان رسمي له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت:"أظهرت الاختبارات الطبية التي أجراها الفرنسي عثمان ديمبلي معاناته من استطالة في أوتار الركبة بالفخذ الأيمن".
واختتم برشلونة بيانه قائلاً:"مدة غياب ديمبلي عن المباريات تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن ديمبلي شارك في الشوط الثاني في مباراة برشلونة وقادش والتي خسرها الفريق الكتالوني بهدفين مقابل هدف مؤخرًا في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني.

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