برشلونة يفقد نجم الفريق أمام يوفنتوس





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني تلقى ضربة موجعة قبل مواجهة يوفنتوس المقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وذلك عقب إصابة نجم الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وقال برشلونة في بيان رسمي له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت:"أظهرت الاختبارات الطبية التي أجراها الفرنسي عثمان ديمبلي معاناته من استطالة في أوتار الركبة بالفخذ الأيمن".

واختتم برشلونة بيانه قائلاً:"مدة غياب ديمبلي عن المباريات تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".