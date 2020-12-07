مرتضى منصور: أشكر الجماهير على دعمهم لي.. وهذه الفترة منحة إلهية













أكد المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، الذي تم إيقافه بقرار من وزارة الشباب والرياضة وتم تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون القلعة البيضاء، أنه يتعرض لحرب ممنهجة.





وأشار مرتضي منصور، في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن ما يتعرض له خلال الفترة الأخيرة، هو محنة كبيرة، موضحا أنه في الوقت ذاته يعتبرها منحه من الله سبحانه وتعالى، حيث كشفت له كم المنافقين والكاذبين الذين كانوا حوله.





وتوجه منصور بالشكر إلى جماهير نادي الزمالك والجماهير المصرية والعربية ولجميع الذين ينتمون للقلعة البيضاء في جميع أنحاء العالم على وقوفهم معه واتصالاتهم ورسالتهم الداعمة له.



