أحمد الشيخ ينضم لبيراميدز 3 سنوات

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 12:32 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن أحمد الشيخ وقع على قعود الإنضمام إلى صفوف نادي بيراميدز بشكل رسمي.

وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "أحمد الشيخ وقع على عقود الإنضمام إلى صفوف نادي بيراميدز لمدة 3 سنوات مقبلة".

وتابع: "أحمد الشيخ عقد جلسة مع مسئولي بيراميدز وأتموا التعاقد في الأنفاس الأخيرة بعد الاتفاقات على كافة التفاصيل المالية ومدة التعاقد وتم قيد اللاعب في القائمة النهائية للفريق قبل غلق باب القيد بلحظات".

ويذكر أن النادى الأهلى قام برفع اسم كل من صالح جمعة وأحمد الشيخ وأليو بادجي من قائمة الموسم الجديد.

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