موعد تفعيل الأهلي عقد موسيمانى









قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسئولو النادي الأهلي فعلوا عقد الجنوب افريقي بيتسو موسيماني والممتد لمدة موسمين بداية من الموسم الجديد.





وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار":





"الأهلي فعل العقد بعد ان كان عقد موسيماني يحمل بند يمنح الإدارة الحمراء الحق في فسخ العقد من طرف واحد دون تحمل اي شروط جزائية حال خسارة الفريق للقب بطولة دوري ابطال افريقيا".



