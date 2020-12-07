سيراميكا كليوباترا يضم الغاني ماكسويل باكوه باو لاعب أشانتي كوتوكو في صفقة انتقال حر









أعلنت إدارة نادي سيراميكا التعاقد مع الغاني ماكسويل باكوه باو، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل انطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة المقبل.

ويبلغ ماكسويل من العمر 25 عاما، حيث أنه من مواليد الثامن من أكتوبر عام 1995، ويجيد اللعب في أكثر من مركز بخط الهجوم.