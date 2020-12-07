سيراميكا كليوباترا يضم الغاني ماكسويل باكوه باو لاعب أشانتي كوتوكو في صفقة انتقال حر

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 12:26 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements


أعلنت إدارة نادي سيراميكا التعاقد مع الغاني ماكسويل باكوه باو، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل انطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة المقبل.
ويبلغ ماكسويل من العمر 25 عاما، حيث أنه من مواليد الثامن من أكتوبر عام 1995، ويجيد اللعب في أكثر من مركز بخط الهجوم.
ووقع ماكسويل على عقود الانتقال إلى نادي سيراميكا كليوباترا في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادي أشانتي كوتوكو الغاني.

أخبار تهمك

تطور جديد بشأن تجديد عقد فرجاني ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

بعد خروجه من حسابات الزمالك.. أمير عادل يوافق على الانضمام لبيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقترب بشدة من ضم نجم وادي دجلة

منذ حوالي 5 ساعات

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

منذ حوالي 11 ساعة

تعثر مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يرفض رحيل "حريف" الزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

الزمالك يكثف محاولاته الأخيرة لضم لاعب بيراميدز

منذ ساعتين و 38 دقيقة

شقيق "مسن أوسيم" يكشف سر توزيعه المال من البلكونة

منذ نصف ساعة

نبيل معلول يوجيه رسالة خاصة إلى النادي الأهلي عقب التتويج بكأس مصر

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على منافسي الأهلي في كأس العالم للأندية 2020

منذ حوالي 7 ساعات

بيان رسمي من الزمالك بشأن موقف أمير عادل

منذ حوالي 6 ساعات

مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:44 م

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

شقيق "مسن أوسيم" يكشف سر توزيعه المال من البلكونة

12:06 ص

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

12:24 م

تعثر مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

09:01 م

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

01:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر