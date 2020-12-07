نجم بيراميدز: "جاهزون للموسم الجديد"

أكد محمد فاروق صانع ألعاب نادي بيراميدز أنه جاهز لانطلاق الموسم الجديد مع فريق الكرة وأنه في كامل لياقته الفنية والنفسية للمشاركة في المباريات، وأن طموحه بلا حدود مع النادي.





أشار فاروق إلى أنه متحمس لبدء الموسم الجديد مع الفريق بما يحمله من طموح واضح وإصرار على المنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها، سواء الدوري والكأس محليا، أو كأس الكونفدرالية الأفريقية، قاريا، مشددا أن بيراميدز لديه هدف واضح منذ أول يوم وهو المنافسة على كل البطولات والألقاب.





شدد على أن الفريق كان قريبا من حصد لقبه الأول في الموسم الماضي بعدما بلغ نهائي الكونفدرالية في النسخة الماضية، ولديه أمل مع لاعبي بيراميدز في التعويض وحصد أول بطولة في تاريخ النادي.





أثنى محمد فاروق على الدعم الكبير الذي تقدمه إدارة النادي وإدارة الكرة والجهاز الفني له وزملائه اللاعبين، وتلبية كل المطالب ودعم صفوف الفريق بعناصر مميزة في مختلف المراكز ليكونوا إضافة هائلة، مشيرا إلى أن مرحلة الإعداد كانت مميزة في تحقيق الانسجام والتجانس بين اللاعبين وكذلك المدير الفني الجديد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا والذي يدير الأمور بشكل رائع والطموحات ارتفعت تحت قيادته.





شدد على أنه يكن كل تقدير واحترام لإدارة نادي بيراميدز موضحا أن التصريحات التي جاءت في أحد البرامج التليفزيونية مؤخرا أسيء فهمها ولم يقلل مطلقا من النادي أو يتحدث عنه بصورة غير جيدة وفخور بوجوده مع فريق من أكبر الأندية في مصر وقارة أفريقيا والذي على الرغم من حداثة عهده إلا أنه ترك بصمة كبيرة وبات من أهم الأندية في زمن قياسي، مشددا على أنه كان يجيب على تساؤل فقط حول إذا كانت هناك مفاوضات مع نادي آخر يكن له كل التقدير حيث كان ناشئا في صفوفه، ولكنه يحترم وجوده في بيراميدز وسعيد وفخور باللعب بقميصه.



