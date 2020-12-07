هل يستطيع لقاح كورونا القضاء على الوباء؟.. مستشار الرئيس يجيب

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قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابعون ويقومون بمفاوضات لتوفير لقاح فيروس كورونا لمصر، مشيرا إلى أن اللقاحات التي يتم إنتاجها لن تكفي سكان العالم في وقت واحد؛ حيث ستنتج تدريجيا ومن شركات متعددة في جميع دول العالم.



وأضاف "تاج الدين"، في أولى حلقات برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء الأحد أن هناك لقاحات في أمريكا وبريطانيا وروسيا والصين ودول أخرى أوروبية"، لافتا إلى وجود منظمة علمية تراقب وتوفر اللقاحات للدول الفقيرة مجانا ودول متوسطة الدخل بأسعار أقل من سعرها التجاري.



وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية: "مصر اتفقت على توفير كميات من اللقاحات، وحال وصولها إلى بلادنا سوف تعلن الدولة كمية اللقاحات التي وصلت"، لافتا إلى أنه سوف يتم تقديم لقاح كورونا للفئات الأكثر عرضة للوباء وهم القطاع الطبي.



ونوه بأن اللقاح سيأتي جاهز ولكن هناك مؤسسات في مصر قادرة على إنتاج اللقاح، متابعا: "اللقاحات الجديدة لا تعطي مناعة كاملة ولكن فائدتها تقي بعض الفئات من الإصابة، وفئات أخرى تقلل تداعيات المرض ومشاكله ومضاعفاته".

