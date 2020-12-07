"أبوالغيط": الجامعة العربية لم تتدخل في الأزمة الخليجية بسبب وساطة الكويت

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قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية إن الجامعة لم تتدخل في الأزمة الخليجية بسبب وساطة الكويت، مشيرا إلى أن مجلس التعاون الخليجي والجامعة تعرضا لهزة نتيجة هذه الأزمة .



وأضاف "ابو الغيط"، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان في أولى حلقات برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء الأحد أن الأتراك والإيرانيين يهاجمون الجامعة العربية باستمرار ويريدون هدمها بدلا من تطويرها، متابعا: "المسئولون الأتراك كانوا يتطاولون على الجامعة العربية ويصفونها بـ "الساقطة"، والإيرانيون كانوا يتكلمون ويقولون هذه المنظومة "عفنة".



وأضاف أنه توجد أيضا أصوات من داخل المجتمعات العربية تتحدث عن إعادة تنظيم الجامعة العربية، متابعا "الجامعة العربية ممكن يكون لها تطوير إنما مش بهدمها، وزيها زي الأمم المتحدة، ودي منظومات ويجب تطويرها وليس هدمها".



وتابع أمين عام جامعة الدول العربية "الجامعة العربية إذا تم حلها، لن يستطيع أحد جمع الأمم العربية مرة أخرى، وبلاش اللعب فى الجامعة العربية وهذه الجامعة ملهاش جيش أو إرادة مستقلة، ولكن هي مجموع إرادات وتوافقات العرب".