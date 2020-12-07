"الفجر الفني" يدشن حملة لدعم تكريم اسم الراحل محمود ياسين في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 01:23 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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دشن "الفجر الفني" حملة لمطالبة إدارة مهرجان القاهرة السينمائي والاستاذ محمد حفظي، رئيس المهرجان بتكريم اسم النجم الراحل محمود ياسين، والذي قام بأكثر من 150عملا في ختام مهرجان القاهرة السينمائي وأن يتم إطلاق جائزة الختام باسمه.

ومن المقرر أن يدعم حملة "الفجر الفني" عددًا كبير من نجوم ونجمات الفن.

كانت الفنانة شهيرة  عبرت عن غضبها من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، وذلك لتجاهله الفنان الراحل محمود ياسين ، والذي رحل عن عالمنا في شهر أكتوبر الماضي.

واستنكر عمرو ياسين تجاهل أو غفلة مهرجان القاهرة عن تكريم محمود ياسين في حفل الافتتاح، وقال: "لا يصح أن المهرجان السينمائي الأول في مصر لا يكرم أحد أهم رموز السينما المصرية، يعني المهرجان ميعرفش تاريخ السينما المصرية! عدم تكريم والدي كان خسارة للمهرجان وليس خحفظسارة لوالدي أو عائلته".




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