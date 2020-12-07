الشناوي: تعودنا في الأهلي أن المركز الثاني خسارة

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 12:00 ص
محمد الشناوي
محمد الشناوي
علي نبوي
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أكد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن النادي الأحمر سمته دائما هو تحقيق الفوز.

وأضاف الشناوي في تصريحات عبر برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة إم بي سي مصر :"سمة النادي الأهلي هي التتويج بالبطولات وتعودنا في النادي منذ الصغر أن المركز الثاني بالنسبة لنا خسارة".

وتابع :"تعودنا في النادي الأهلي على أن بطولة نخوضها لا بد أن نحصل عليها، وأتذكر أن هناك بطولة في البطولات ونحن في عمر الـ16 عاما ولم نحصل عليها وبكينا بشدة".

وواصل :"أي مباراة داخل الأهلي هدفنا الأول فيها هو الفوز، فتعويد اللاعبون على المكسب سيحقق ذلك أو على الأقل سيحدث التعادل، أما لو تعود اللاعبون على التعادل فمن الممكن أن يخسر".

وأشار :"الدقيقة 90 بالنسبة لنا نكون في قمة تركيزنا من أجل تسجيل هدف، وينتابنا شعور داخلي بأننا سنسجل هدف في هذا التوقيت".

وأوضح :"في مباراة الاتحاد السكندري الماضية لم يكن لدي أي شك بأننا سنفوز على الرغم من التأخر في المباراة بهدف نظيف، فأنا أرى تصرفات زملائي في المباراة".

وأردف :"تحدثت مع اللاعبين في مباراة الزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا في الدقيقة 75 وأبلغتهم بضرورة التركيز وعدم استقبال أي هدف وسنحقق الفوز".

وتابع :"هناك من يقوم بالدعاء لنا رغم أنه لا يتابع المباراة، حيث التقيت بإحدى السيدات في مرة وأكدت لي بأنها تقرأ القرآن وتدعوا لنا بالمكسب".

وأشار :"في مباراة طلائع الجيش كنت أعلم جيدًا بأن المباراة ستصل إلى ركلات الترجيح فهناك عوامل كثيرة لذلك منها روح لاعبو فريق الطلائع ووجود كابتن طارق العشري مديرا فنيا للفريق وحقق قبل ذلك لقب كأس مصر".

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