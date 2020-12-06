نابولي يفوز على كروتوني برباعية نظيفة في الدوري الإيطالي

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 11:56 م
بوابة الفجر
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حقق فريق نابولي الفوز على نظيره كروتوني برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما الأحد على ملعب إيزيو سكيدا، ضمن الجولة العاشرة بدوري الدرجة الأولى الإيطالي.


أنهى فريق الجنوب الـ45 دقيقة الأولى متقدماً بفضل هدف نجمه وقائده لورينزو إنسيني في الدقيقة 31. وفي الشوط الثاني، زادت متاعب أصحاب الأرض بعد أن لعبوا منقوصين من لاعب بطرد جاكوبو بيتريتشيوني في الدقيقة 50.


استغل "الآتزوري" النقص العددي ليضيف ثاني الأهداف بتوقيع المكسيكي إيرفينج لوزانو، قبل أن يضيف دييغو ديمي ثلاثية الضيوف في الدقيقة 76.


وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، إختتم أندريا بيتانيا الرباعية لنابولي. وواصل رجال المدرب جينارو جاتوزو انتصاراتهم للمباراة الثانية على التوالي، ليرتفع رصيد الفريق إلى 21 نقطة يحتل بها المركز الثالث، ويبتعد مؤقتاً عن صدارة ميلان، الذي سيحل ضيفاً على سامبدوريا، الليلة بفارق 3 نقاط.


أما كروتوني فذاق خسارته الثالثة توالياً، الثامنة هذا الموسم، ليظل رصيده عند نقطتين فقط يقبع بهما في قاع الترتيب.

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