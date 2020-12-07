نيللي كريم : كنت مهتمة بقضية أطفال الشوارع قبل 10 سنوات

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 12:43 ص
بوابة الفجر
نادين أحمد نجدي
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كشفت الفنانة نيللي كريم، عن إهتمامها بالقضايا الإجتماعية التي يجب على كل فنان أن يقوم بها لكي يؤدي رسالته، وعن القضية التي تعمقت بها منذ ١٠ سنوات.

وقالت نيللي، آثناء ندوتها في مهرجان القاهرة السينمائي :"كنت مهتمة قبل 10 سنين بأطفال الشوارع وما كنتش بنام وببحث على الفيسبوك وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي عنهم، وعن ارقام مؤسسات هامة لرعايتهم".

وأستكملت نيللي حديثها انها كانت تبحث عن أطفال الشوارع حتى تعيدهم مرة آخرة لأهاليهم، مؤكدة أن على كل إنسان أن يهتم بالقضايا الإنسانية وان يعرف أرقام المؤسسات حتى يعرف كيفية التصرف حيال الأمر، وتكون له قيمة كبيرة في الحياة".

أقيم تحت جلسة نقاشية تحت عنوان "هل تساهم السينما في التوعية بمخاطر الاتجار بالبشر؟"، وذلك ضمن النسخة الثالثة من " أيام القاهرة لصناعة السينما" ، التي تقام بداية من 4 إلى 7 ديسمبر، ضمن فعاليات الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وأدارت الجلسة مريم فرج مديرة المسؤولية المجتمعية في MBC، وشارك في الحوار السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ولوران دي بوك رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في مصر، وكريستينا ألبرتين الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى النجمين آسر ياسين ونيللي كريم، وأقيمت الحلقة برعاية اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

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