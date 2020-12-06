تعرف على نتائج الجولة الأولى بمجموعة أسيوط بالقسم الثالث

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اختتمت مباريات الجولة الأولى عن منافسات المجموعة الثالثة والتي تشرف عليها منطقة أسيوط لكرة القدم، حيث لعبت 6 مباريات منها 5 مساء أمس السبت، والأخيرة اليوم الأحد.



سجلت بالجولة 15 هدفا، وكانت فرق القوصية ومركز شباب ناصر ملوي الأكثر تهديفيا حيث سجل كل فريق في مرمى خصمه 4 أهداف.



وجاءت نتائج الجولة كالتالي:

فوز بني مزار على شباب مغاغة مساء اليوم بهدف نظيف، أما مباريات أمس فحقق شباب القيس الفوز على ملوي بهدف نظيف، وخسر سمالوط بهدفين نظيفين من الوليدية.



وضمن ثالث مباريات الجولة برباعية مقابل هدفين فاز شباب ناصر ملوي على الهنداو، وبرباعية نظيفة فاز القوصية على شباب الخارجية، وأخيرا فوز ناصر الفركية على الوادي الجديد بهدف نظيف.