باتشيكو يرفض رحيل "حريف" الزمالك





حسم المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، موقفه من رحيل مصطفى فتحي جناح الفارس الأبيض، خلال الفترة الجارية من الانتقالات الصيفية.





ورفض المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، فكرة رحيل مصطفى فتحي جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، ولو على سبيل الإعارة إلى أي فريق في الفترة المقبلة.





وكان مصطفى فتحي جناح الفارس الأبيض، قد تلقى عرضًا من إحدى الدوريات العربية عن طريق وكيله خلال الساعات القليلة الماضية، للرحيل عن الزمالك.





وأغلق المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، ملف رحيل مصطفى فتحي، مبديا تمسكه الكامل ببقاء الاعب ضمن صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، في الموسم الجديد.











